Pirri, il mercato di Is Bingias cade a pezzi: commercianti e municipalità in rivolta

Nuova grana per il sindaco Truzzu e la sua giunta da Pirri: “Dimenticati, cittadini di serie B” è il succo del discorso. Dopo lo stabile fatiscente della guardia medica, ancora sbarrato e in attesa di interventi mirati prima che cada a pezzi completamente, dopo il palazzo della municipalità condiviso da cittadini e dipendenti con ragni e muffa, dopo il cimitero non curato adeguatamente e con il bagno fuori uso, partono galoppanti i malumori per il mercato civico. Le immagini parlano da sole, tutto si direbbe tranne che sia uno spazio che ospita carne, pesce e verdura in attesa di essere venduta.

“Tanti anni fa è stato costruito il mercato civico di Is Bingias, bello accogliente e un ottimo servizio per i cittadini di Pirri e non solo, ma negli anni nessun intervento ordinario perciò il degrado ha raggiunto un livello massimo – spiega Eugenio Spiga, presidente della commissione Commercio e la municipalità – il tetto ha delle infiltrazioni che durante le piogge gocciola all’interno del mercato mettendo a rischio i contattori elettrici. In alcuni punti del controsoffitto mancano i pannelli, box che ormai sono stati liberati dal vecchio commerciante coperti con un telo ma dove all’interno regnano fili elettrici volanti e sporcizia, eppure si vendono prodotti alimentari. Cassa copri rullo serranda non esiste più perciò ragnatele e sporcizia, per ultimo le due porte: una priva di guarnizioni e sgangherata perciò all’interno del mercato c’è vento, freddo e insetti.

La seconda porta ormai non esiste più è stata tolta da alcuni giorni, alcuni commercianti si sono lamentati chiamando a chi di dovere alla municipalità di Pirri.

Tutti chiediamo, municipalità e commercianti del mercato, che si intervenga subito per rendere dignità a chi ci lavora e a i clienti che vanno a fare la spesa.