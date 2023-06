Parco e mega belvedere a Sa Scafa, hotel di lusso e yacht in via Roma: “Pioggia di posti di lavoro a Cagliari”

Un parco urbano con area picnic e un mega belvedere a Sa Scafa dal valore di due milioni e la torta più grossa, 34 milioni, già destinata a via Roma per realizzare un centro servizi con hotel di lusso, Spa, piscina panoramica e ristorante sul mare, con accanto barche e yacht da capogiro: “A Cagliari ci sarà una pioggia di posti di lavoro, durante la realizzazione delle opere e anche dopo”. Lo conferma, a ridosso dell’inizio dell’ultima estate con il porto così come lo conosciamo, il presidente dell’Autorità di sistema del mare di Sardegna, Massimo Deiana. I soldi ci sono già, mancano solo ruspe e operai pronti a cambiare volto al waterfront cittadino. Nelle ultime settimane non sono arrivate obiezioni, segnalazioni o annunci di ritardi, e al porto sono già in modalità countdown. Il progetto esecutivo è poco più che una formalità, ormai, ciò che contava era l’approvazione del definitivo per quanto riguarda via Roma: fine lavori? 2026, e a quel punto sono previste decine di assunzioni per far marciare albergo, centro servizi e tutte le altre stutture. Tempi più lunghi, ma compensati da una durata dei lavori più breve (meno di un anno, 270 giorni) per il parco ubrano della IV Regia. A fine marzo annunciato il via alla gara d’appalto, due milioni per riqualificare le scogliere ed evitare le mareggiate, poi gli interventi sugli undicimila metri quadri per un parco con percorsi adatti a tutti, diversamente abili inclusi, con uno spazio pensato per pranzi e cene in stile picnic, gustando anche le specialità di mare pescate direttamente nella laguna di Santa Gilla. Massimo Deiana aveva già dettato i tempi: “Qualche mese per avere un vero e proprio parco urbano”. Forse servirà un po’ più di tempo, ma è certo che sorgerà ben prima dell’hotel con Spa e stalli riservati ai mega yacht di via Roma. E a Sa Scafa i posti di lavoro saranno garantiti sia per quanto riguarda la gestione dell’area sia per la voce food ,senza contare i tanti eventi che si potranno organizzare.