Aveva solo 26 anni Simone Convertini, militare pugliese in forze a Capo Teulada deceduto nel tragico schianto di questa mattina nel centro di Masainas.
Il giovane si trovava a bordo della sua moto insieme ad una ragazza di 23 anni quando – per motivi in fase d’accertamento – ha perso il controllo del mezzo. Nulla da fare purtroppo per il militare 26enne, morto sul posto. Ricoverata al Brotzu con diverse fratture la 23enne che era con lui.
Una tragedia che ha sconvolto la comunità del Sulcis, costretta a dire addio ancora una volta ad una giovane vita.