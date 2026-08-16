80 anni, famoso imprenditore e “gentiluomo d’altri tempi”, come ricorda Antonangelo Liori, desulese doc.

Ieri a Cagliari ha lasciato la vita terrena ma il suo ricordo vivrà sempre: “Storico direttore di alberghi famosi dal Cormoran al Tanka Village di Villasimius e del Forte Village di Pula sino alla sua ultima opera d’arte: l’apertura e il lancio del Baia di Nora di Pula.

Sebastiano era nato a Desulo 80 anni fa e arrivò a Cagliari col padre Peppino e gli altri fratelli nel 1947. Il padre, carabiniere in pensione, aprì a Cagliari un forno in via Doberdò assieme alla straordianria moglie, Bailla Garau, famosa perché un costume di Desulo da lei ricamato è esposto al Moma di New York.

E allevarono una splendida famiglia di professionisti e insegnanti.

Furono i pionieri del secondo “sbarco” dei desulesi a Cagliari dopo le grandi famiglie che arrivarono a cavallo fra fine Ott

ocento e inizi del Novecento. I Todde (magistrati e docenti universitari), i Littarru (anche loro magistrati e docenti universitari), i Floris (medici, commercianti e politici), gli Zanda ( eminenti politicim, prefetti, dirigenti pubblici e imprenditori), i CAsula (intellettuali e professionisti), i Casula Valeri (pionieri delle concessionarie d’auto, fra le quali Lancia e Iveco).

Nel 1947 arrivò la famiglia Zanda Garau ai quali seguirono i Frongia, i Peddio, noi Liori, altri Floris, Casula, altri Zanda, altri Todde e via dicendo sino ad arrivare ad oggi circa 4000 persone, che si sono fatte strade nelle professioni, nei commerci e nella pubblica amministrazione.

La mamma di Sebastiano (il padre morì troppo giovane) fu però per tutti un punto di riferimento importantissimo e i suoi figli sono stati per noi desulesi una sorta di parenti stretti”.