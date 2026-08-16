Capoterra, aggredita da un uomo nei parcheggi di fronte a Maddalena spiaggia, provvidenziale intervento di alcuni passanti e dei Barracelli che hanno messo in salvo la giovane e chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi. L’uomo si è dileguato a gran velocità a bordo di un’auto, ma ha rischiato il linciaggio da parte dei presenti.

Il dramma si è consumato ieri sera, la giovane ha attirato l’attenzione urlando: l’uomo, infatti, l’ha colpita più volte con pugni e schiaffi. Il provvidenziale intervento dei passanti ha evitato conseguenze peggiori, la donna, fortunatamente è stata salvata in tempo dalla violenza dell’uomo.