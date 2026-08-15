Cagliari, la polemica dei molti market aperti a Ferragosto: “Ma i commessi non possono festeggiare?”Tante serrande all’insù nel capoluogo anche il 15 agosto, per i ritardatari della spesa o per i molti turisti presenti in città. Ma fioccano le proteste: “Possibile che chi lavora negli ipermercati non possa passare la festa con la famiglia?”, si chiedono in tanti, a cominciare dai sindacati di categoria. Eppure tante rivendite oggi erano aperte, quasi a sorpresa. Tra caldo, tensione e qualche battibecco alle casse. C’è chi non ha voluto rinunciare agli acquisti dell’ultimoda. Il dibattito è aperto: c’è chi sostiene che tante altre attività di servizio non chiudono, e che i lavoratori devono fare i turni. Oppure chi insiste a dire che, come succedeva un tempo; tutto deve restare chiuso nel giorno di festa. Perché dovrebbe essere festa per tutti.