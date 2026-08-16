È stato rintracciato al porto di Bari mentre tentava la fuga verso l’Albania il compagno 42enne di Ornella Forastefano, uccisa di botte e abbandonata davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Trebisacce, in provincia di Cosenza.

La tragedia risale alla notte scorsa, quando la 46enne è stata ritrovata attorno alle 3 del mattino dal personale sanitario, ormai in fin di vita.

Secondo quanto ricostruito e i sospetti da parte delle forze dell’ordine, sarebbe stato il compagno della donna ad aggredirla nella loro casa di Amendolara.

L’uomo di trova in caserma sotto interrogatorio. Ciò non è chiaro è il movente dietro questa brutale aggressione. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona sono già al vaglio degli inquirenti. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Castrovillari.

Cordoglio da parte del

Comune di Trebisacce: “In un giorno di festa per la nostra comunità, apprendiamo con dolore la notizia di un grave fatto di cronaca avvenuto nella notte ad Amendolara. L’amministrazione esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Ornella Forastefano, il cui decesso sarebbe riconducibile a circostanze ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. In attesa che gli inquirenti facciano piena luce sulla dinamica dei fatti, ci stringiamo ai figli della vittima, ai quali giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità trebisaccese”.