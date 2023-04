Gatta recuperata a Quartu, aperta una raccolta fondi per le cure

L’ INDIFFERENZA!

TANTI OCCHI VEDEVANO, MA PER MESI NESSUNO HA AIUTATO UNA POVERA GATTA SOFFERENTE.

APERTA RACCOLTA FONDI E CIBO.

Oggi vi raccontiamo la storia di una povera gatta adulta, che vive in uno spiazzo nei pressi del comune di Quartu Sant’Elena.

Mostrava segni di sofferenza, con la lingua a penzoloni, gonfia, edematosa, piena di croste.

Tante persone vedevano le condizioni critiche della povera gatta, che mostrava i segni della sofferenza, che non riusciva a mangiare adeguatamente i per il dolore, ma nessuno ha fatto qualcosa in soccorso.

Due giorni fa l’ Associazione Zampe Matte Onlus di Antonella Zonca è intervenuta, e grazie alle volontarie la gatta è stata recuperata.

Ci son volute ben 3 sedazioni per poterla visitare, pare che la lingua si sia gonfiata per una reazione urticante a qualcosa con la quale è entrata in contatto.

Attualmente la gatta è in stallo, si sta valutando l’ indole per capire se si può tentare una sistemazione al sicuro o rimetterla nel territorio libera dove è nata.

Servono aiuti per sterilizzarla, per le pappe e le cure.

Se volete aiutare a curare questa povera gatta, potete tramite donazione intestata a

IBAN:

IT97O0760104800001023071499

Intestatario Zampe Matte

Paypal:

Grazie di cuore a chi ci tenderà una mano.

