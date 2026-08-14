Non ce l’ha fatta Diomede Barchiesi, operaio della Stellantis di Atessa intervenuto per sedare una lite Fossacesia Marina in cui era rimasto coinvolto il figlio 19enne.
I fatti risalgono a sabato notte, quando il 50enne si trovava in campeggio con la famiglia per qualche giorno di vacanza. Ad un certo punto, la moglie – sentendo le urla dal camper- ha allertato il marito.
Nel cercare di tranquillizzare la situazione, purtroppo, Barchiesi è stato colpito com un pugno da un giovane di 18 anni,,cadendo poi a terra perdendo i sensi. Le sue condizioni erano subito apparse molto gravi, oggi purtroppo la tristissima notizia, comunicata dalla Asl di Pescara.
In questo momento di immenso dolore, la famiglia ha deciso di donare gli organi di DIomede affinché possano essere salvate altre vite.
Da rivedere, dunque, la posizione del giovane coinvolto nella lite che fino a questo momento era accusato di lesioni personali gravi.
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