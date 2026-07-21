L’ INFORMAZIONE DI RADIO ZAMPETTA SARDA CON LA DOTT.SSA LIVYA CERRO; COS’ È LA SIRINGOMIELIA.
La vet. Cerro, fisioterapista dello staff OTF ci formisce informazioni sulla siringomielia e quali sono i rimedi.
La siringomielia è una malattia neurologica cronica e dolorosa, associata ad una malformazione per la quale il cervello è più grande per la scatola cranica. Questo causa delle cisti di liquido, dette “siringhe”, dentro il midollo spinale.
Genera dolore acuto al collo e riluttanza al movimento, la diagnosi avviene tramite RM
Con la fisioterapia siamo riusciti a permettere il movimento degli arti in sicurezza, sorvegliando costantemente al fine di prevenire traumi e/o inciampi.
Questo, per mantenere:
– tono muscolare
– stimolare la coordinazione
– migliorare la consapevolezza del corpo.
Senza sottoporre la schiena e il collo a stress eccessivi..
In che modo? Prima di tutto:
Riducendo l’infiammazione, riducendo il dolore cronico e rilassando i muscoli contratti o spastici, riacquistando il controllo dei movimenti.
L’attività in questi casi deve essere sempre supervisionata, non brusca o ad alta intensità, onde evitare il peggioramento delle compressioni nel midollo e i problemi neurologici.
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