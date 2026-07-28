DALLA POLINESIA ALLA SARDEGNA PER IGNAZIA E I SUOI 6 CANI, TRA 2 GIORNI SI PROSPETTA LA STRADA.

CERCANO URGENTEMENTE UNA CASA IN AFFITTO.

Condividiamo il video appello di Ignazia alla ricerca di una casa in affitto nell’ hinterland di Cagliari.

Contattate il +39 351 442 8071

Ignazia parte da Selargius con destinazione la Polinesia e lì la sua vita cambia, incontra 6 cani vittime di maltrattamento. Non li ha lasciati a morire nell’ indifferenza collettiva, li ha curati e portati con sé in Sardegna, oggi vivono con lei, sono dolcissimi e ben educati. Grazie a Ignazia, questi splendidi cuccioloni hanno conosciuto il calore di una mano che li sfiora con gentilezza e amore, purtroppo hanno vissuto fino al momento del salvataggio una vita dura, sofferta di maltrattamento. Ignazia ha un lavoro e riesce a sostenere tutte le spese, ma tra 2 giorni deve lasciare la casa vacanza dove stanno ora, perché la destinazione è per i turisti. Ha bisogno con urgenza di una casa, nell’hinterland di Cagliari.

Se conoscete una soluzione, o anche solo una condivisione, potete fare la differenza per non farli tornare a essere senza casa.

Potete contattare il +39 351 442 8071 con un primo messaggio whatsapp.

Grazie di cuore per chi condivide 💛

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