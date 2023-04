Adotta un cane dal canile di Cagliari: ecco Fufy, affettuosa e coccolona

ADOZIONI DAL CANILE DI CAGLIARI, UNA CASA PER FUFY.

Oggi vi presentiamo Fufy, affettuosa e coccolona in attesa di una famiglia per la vita.

Prosegue la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe del Canile municipale di via Po 59, promossa dal Servizio Gestione faunistica del Comune di Cagliari.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono: dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:30 della mattina. Si invitano gli interessati a fissare preventivamente un appuntamento contattando il Canile municipale via email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o telefonando al numero 070.677 8115.

Tutte le schede degli ospiti del Canile Comunale sono visibili nella pagina web https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cani_adottabili del portale istituzionale

Fufy è una cagna di proprietà di 5 anni, entrata in canile insieme a Tempesta ad ottobre 2021 in seguito allo sgombero di un campo Rom. Fufy nei primissimi giorni era molto spaventata, non consentiva a nessuno di avvicinarsi e ringhiava a tutti. Passato il primo momento di smarrimento Fufy si è rivelata molto affettuosa e coccolona, chiede spesso di essere accarezzata, cerca di farsi prendere in braccio e assume spesso un’espressione sorridente. Fufy sa andare al guinzaglio, conosce il contesto urbano (esce tutte le settimane a fare passeggiate in città), sale volentieri in auto ed è corretta nella comunicazione con gli altri cani, finora si è dimostrata compatibile sia con i cani maschi che con le femmine e non ha dimostrato atteggiamenti competitivi verso le risorse alimentari o il territorio. Fufy è una meravigliosa cagna da compagnia, che ha un sacco di competenze, aspetta solo una famiglia che la adotti per il resto della sua vita. Fufy si cede in adozione sterilizzata, vaccinata e in possesso di regolare microchip.

