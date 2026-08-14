Importante gesto di solidarietà dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme” e dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari che, nei giorni scorsi, hanno fatto recapitare nella Casa Circondariale di Cagliari-Uta due lavatrici, di 10 e 12 chilogrammi, per la sezione femminile.

“L’iniziativa – hanno spiegato Maria Grazia Caligaris, presidente di SDR e Roberta Cannas, componente del Consiglio dell’Ordine forense – si è resa necessaria per far fronte a un’emergenza dovuta al guasto irreparabile delle lavatrici. Si è trattato di un gesto di solidarietà dettato anche dalla necessità di contribuire a migliorare le condizioni di vita delle 32 detenute costrette a lavare i panni a mano”.

L’iniziativa è stata apprezzata dalla Direzione dell’Istituto.

Nella foto il Direttore Pietro Borruto, Roberta Cannas e Maria Grazia Caligaris.