Decimomannu, sorpreso con due veicoli bruciati dentro il furgone: denunciato 55enne di Assemini.

Ieri a Decimomannu, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per ricettazione un 55enne di Assemini, ambulante, attualmente sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo è stato sorpreso alla guida di un autocarro Fiat Iveco, che utilizzava per trasportare le carcasse bruciate di due veicoli privi di segni di identificazione, nonché di parti di lamiera in buone condizioni di un terzo veicolo. L’uomo ha dichiarato di non poter fornire indicazioni circa la provenienza del materiale che trasportava. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e affidato ad un deposito giudiziario di Decimomannu. Sono in corso indagini per identificare l’origine del materiale sequestrato.