Costa Rei, “90 minuti per un’ambulanza”, scatta la protesta: “È accettabile?”.

Un turista di 18 anni si è infortunato seriamente al ginocchio in spiaggia, rottura della rotula, e i tempi di attesa del mezzo di soccorso sono stati abbastanza lunghi: “Non è una critica agli operatori del 118, ma una domanda concreta alle istituzioni. Cosa impedisce, durante i mesi estivi, di avere un’ambulanza e un presidio di primo soccorso fissi direttamente a Costa Rei, come già esisteva in passato?”

A spiegare l’accaduto è un cittadino, D.D.B., che pubblicamente scrive: “Con migliaia di turisti presenti ogni giorno, non dovrebbe essere un lusso, ma una necessità.

Oggi si trattava di un ginocchio. Domani potrebbe essere un infarto, un arresto cardiaco, un grave incidente o un annegamento, dove ogni minuto può fare la differenza.

Perché non ripristinare un presidio di emergenza stabile a Costa Rei durante l’alta stagione?

Non è polemica. È prevenzione, sicurezza e buon senso”.