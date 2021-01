Dpcm, Conte conferma la stretta sulla movida: stop asporto per bar ed enoteche dalle 18

Conte firma il Dpcm che conferma la stretta sulla movida: dalle diciotto stop all’asporto per bar, enoteche e tutte le attività commerciali simili. “Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00”, così si legge nel documento ufficiale. Una mossa pensata per evitare possibili assembramenti e affollamenti e prevenire, quindi, nuove occasioni di contagio da Coronavirus. Salvi, invece, i ristoranti, comunque in una situazione di semi-lockdown: “Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”.