Nuovi collegamenti dedicati a studenti universitari e delle scuole superiori entrano in servizio nella rete CTM. Da oggi debutta la linea 10S, servizio diretto con autobus elettrici da piazza Repubblica–via Pessina al Polo del Magistero in via Is Mirrionis, con un tempo di percorrenza di circa 20 minuti, mentre sulla linea 17 viene attivata la corsa aggiuntiva 17S verso il liceo scientifico Pitagora di Selargius. Le nuove corse, inaugurate dal presidente del CTM Fabrizio Rodin e dal direttore generale Bruno Useli, prevedono per la 10S partenze alle 8 e alle 8.45 da via Pessina lato Tribunale, attive dal lunedì al sabato nei giorni scolastici e visibili sull’app Busfinder. Anche la 17S sarà operativa negli stessi giorni con autobus da 12 metri, rafforzando il collegamento con l’istituto selargino. «Il confronto con studenti, istituzioni e territorio ha permesso di individuare soluzioni mirate – ha spiegato Rodin –. Il potenziamento delle linee dimostra che l’ascolto è alla base del miglioramento del servizio». I nuovi collegamenti avranno carattere sperimentale, con personale informativo presente nei prossimi giorni alla fermata di via Pessina.