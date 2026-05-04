Hanno fatto discutere i presunti post di Andrea Sempio in un forum in cui avrebbe parlato di una ragazza della quale si era invaghito. Parole riportate dai mezzi di informazione che però, secondo i legali del 38enne non erano riferite a Chiara Poggi e e non devono in alcun modo essere strumentalizzate. A tal proposito, il legale Liborio Cataliotti è molto chiaro.

“Nei confronti di Andrea Sempio c’è “un tentativo di mostrizzazione”, le parole del legale. “Noi difensori e componenti del pool di Andrea Sempio ci teniamo a denunciare, come ci si trovi di fronte evidentemente, a uno strumentale tentativo di mostrizzazione del nostro cliente nell’imminenza dell’interrogatorio che lo riguarda. È un dato del quale evidentemente terremo conto nello scegliere se farlo o non farlo rispondere. Questo tentativo di mostrizzarlo, appunto, di trasformarlo in un mostro, è fondato sulla sua partecipazione a un forum che nulla ha a che vedere né con l’omicidio di Chiara Poggi, né con la possibilità di ascrivere ai post scritti da Andrea Sempio alcuna personalità allineata con la possibilità che abbia commesso l’omicidio. Parto col dire che quel forum ospitava dei post di ragazzi timidi, introversi e con difficoltà nell’approcciarsi al rapporto con ragazze”.

“Il tentativo”, precisa Cataliotti- “era di affidarsi a, chiamiamoli, maestri che potessero insegnare a vivere i rapporti interpersonali o comunque di seduzione con le ragazze, con il modello dell’uomo macho che rifugge da ogni tentativo o tendenza a rendere sentimentale la relazione. Il risultato talvolta, dal mio punto di vista, dal punto di vista del nostro pool, era addirittura ridicolo e tutt’altro che volto a rappresentare i partecipanti al forum come dei potenziali assassini o potenziali violentatori.”

“Quando Andrea Sempio parla della sua passione per una ragazza”, prosegue Cataliotti “solo la lettura del prosieguo dei post, rispetto a quello rappresentato mediaticamente consente di capire molto chiaramente che non si tratta di Chiara Poggi. Se si legge con attenzione quel post, si vede che dice che è l’unica passione che ha avuto a cavallo fra i 18 e i 19 anni; parole che finiscono così per rivelarsi una formidabile prova di scarico nei suoi confronti”. Cataliotti specifica anche a chi il giovane Sempio si riferiva, ovvero una ragazza che faceva la cameriera in una birreria. “Scriveva Andrea Sempio il 15 agosto del 2012, alle ore 21.20: “Allora one hits disastrosa per una barista di una birreria. Palo secco, disperazione, mi do da fare, miglioro e tanto”.

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