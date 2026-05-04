Pula, Leonardo Cioni convocato alle selezioni per la Nazionale Italiana Figc: giocatore del Cagliari Calcio Under 14, a soli 14 anni, nel ruolo di portiere, ha già raggiunto importanti traguardi.

Una giovane promessa del calcio e dello sport sardo, Leonardo coltiva il sogno di diventare un grande professionista e le premesse ci sono tutte. “Titolare in tutte le 22 partite del campionato nazionale Under 14, si è distinto come miglior portiere del Girone A Lombardia per reti subite” spiega il Comune che si complimenta con il ragazzo.

“Si è distinto come miglior portiere del Girone per reti inviolate (10 volte). Attualmente è impegnato nelle fasi finali del campionato nazionale U14”.