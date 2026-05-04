Nessuna riduzione dei Canadair per la campagna antincendio boschivo 2026. È quanto emerge dalla risposta del Ministero dell’Interno alla Regione Sardegna, dopo i dubbi sollevati sugli effetti di una recente sentenza del Consiglio di Stato sull’affidamento del servizio. Dal Viminale arriva la conferma della piena operatività della flotta e della continuità del servizio, senza interruzioni, con un numero di velivoli in linea con quello dello scorso anno. Il Ministero ha inoltre chiarito di aver già adottato i provvedimenti necessari per garantire la gestione operativa e logistica dei mezzi. Resta invece in capo al Dipartimento nazionale della Protezione civile la definizione della dislocazione territoriale degli assetti. «Si tratta di un quadro che ci consente di affrontare la stagione con maggiore serenità – commenta l’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi –. Il mantenimento dei mezzi è fondamentale per la tutela del territorio». La Regione prosegue intanto il confronto con le strutture statali per definire il dispositivo operativo e assicurare una copertura adeguata alle esigenze dell’isola.