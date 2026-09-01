Sono circa 50 i migranti intercettati in serata dalla guardia di finanza al largo delle coste del Sulcis. I militari, impegnati in un’attività di pattugliamento, hanno individuato anche grazie al supporto aereo quattro piccoli barchini a sud di Capo Teulada.

Una parte dei migranti, tra cui tre bambini con le rispettive madri e altri dieci giovani, è stata accompagnata al porto commerciale di Sant’Antioco. Gli altri gruppi hanno raggiunto lo scalo autonomamente, scortati dalle forze dell’ordine. Ad attenderli sul posto carabinieri, polizia, Guardia di finanza e Guardia costiera.

Durante le operazioni è stato soccorso anche un giovane con una gamba fratturata. Il 118 dei volontari di Calasetta lo ha trasportato all’ospedale Sirai di Carbonia. Presenti inoltre gli operatori di Frontex e i volontari della Protezione civile Assosulcis, che hanno distribuito acqua.

Intanto, altri due barchini sono stati individuati al largo del Sud Sardegna. Sono in corso le operazioni per accompagnare i migranti verso la costa sulcitana.