Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 2 settembre.

Tutta l’isola sarà interessata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con qualche nube sparsa al mattino sui rilievi. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali, in attenuazione. I mari saranno da poco mossi a mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 33°C e la minima di 24°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 33°C e la minima di 21°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Oristano farà bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 22°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, salvo qualche nube sparsa al mattino sui rilievi. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 22°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

Ci aspetta pertanto un caldo mercoledì, con cieli in prevalenza sereni, venti deboli e temperature che raggiungeranno massime di 34°C. L’afa continuerà a interessare soprattutto le zone interne della Sardegna.

Curiosità del giorno: sapevate che settembre è l’unico mese dell’anno il cui nome deriva direttamente da un numero che oggi non corrisponde più alla sua posizione nel calendario? Il nome “settembre” viene infatti dal latino “septem”, cioè “sette”, perché nell’antico calendario romano era il settimo mese dell’anno. 📅😊

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba