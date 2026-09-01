Brutte notizie per gli abitanti di viale Diaz che resteranno per 24 ore senza un goccio d’acqua a causa di un banale incidente nel cantiere della metropolitana. Non bastavano due anni di lavori in corso, adesso anche la beffa. Una ruspa evidentemente ha tranciato – come si vede nella foto e nel video- la condotta dell’acqua e Abbanoa non ha fatto in tempo ancora a ripararla. Sarà una notte dunque di caldo, afa, e a secco per tantissime famiglie e anche per i ristoratori della zona.

“Siamo disperati”, raccontano. “È una situazione da terzo mondo diteci voi come si può stare senza acqua con il caldo che sta facendo ai primi di settembre. È una vergogna che nessuno sia intervenuto a ripristinare questo guasto.”

Una situazione dunque difficile, i cantieri continuano a creare problemi nel centro di Cagliari dove gli automobilisti sono costretti a fare percorsi a ostacoli che cambiano continuamente e in questo caso addirittura la rottura di una condotta idrica.