Cagliari, parcheggio del Brotzu fuori controllo: minacce e auto danneggiate, ennesimo episodio ai danni di una vettura in sosta, rinvenuta con il vetro posteriore spaccato. Roberto Mura: “Adesso basta”.

Da tempo vengono segnalate persone che occupano e controllano abusivamente l’area, avvicinano gli automobilisti e pretendono denaro. “Secondo quanto denunciato, chi non cede alle pressioni e alle minacce rischia poi di ritrovare la propria automobile danneggiata. La foto parla da sola” spiega Mura.

“È una situazione semplicemente inaccettabile. Chi si reca in ospedale può farlo per un momento felice, come una nascita, oppure per affrontare una malattia, una visita, un ricovero o una situazione familiare difficile. È assurdo che, oltre a tutto questo, debba anche preoccuparsi di essere minacciato nel parcheggio o di ritrovare la propria auto danneggiata.

Parliamo del parcheggio del principale ospedale della Sardegna, frequentato ogni giorno da pazienti, familiari e lavoratori. Non possiamo continuare a considerare tutto questo una situazione normale o inevitabile”.

Mura chiede al.Comune di Cagliari e ARNAS Brotzu di “intervenire immediatamente, ciascuno per le proprie competenze, mettendo fine a una situazione che si trascina ormai da anni.

Servono controlli costanti, videosorveglianza realmente efficace, presidio dell’area e coordinamento con le forze dell’ordine. Non qualche intervento occasionale dopo l’ennesima denuncia.

Chi va in ospedale deve poter lasciare la propria auto senza paura.

Si intervenga adesso, prima che accada qualcosa di ancora più grave.

Per questo motivo ho presentato una interrogazione urgente al Sindaco”.