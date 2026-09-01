Temperature elevate, dal Ministero della Salute attenzione di livello 2 (arancione) su Cagliari per il 2 settembre

Torna al livello 2 l’attenzione del Ministero della Salute su Cagliari per temperature elevate. L’avviso del Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute è valido per domani, mercoledì 2 settembre 2026, con temperature massime percepite che potranno raggiungere i 38 gradi.

Il livello 2, connotato dal colore arancione, indica “temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili”. Sono in allerta i servizi sanitari e sociali.

In città sono operativi il il Pronto Intervento Sociale al numero 345.6865769, attivo 24 ore su 24, e il servizio di Sportello di ascolto telefonico, attivato in collaborazione con la Croce Rossa, per segnalazioni e richieste di intervento a favore soprattutto di anziani e persone fragili: il numero da contattare è lo 070.0933671, attivo ogni giorno, festivi compresi, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.