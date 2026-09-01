Capodanno, Cagliari ancora beffata: 3 milioni di euro e il collegamento televisivo nazionale andranno ad Alghero, scelta dalla Regione Sardegna come piazza centrale del nuovo progetto “Notte di San Silvestro 2026/Capodanno in Sardegna”. Il piano prevede una diretta televisiva in prima serata con collegamenti dalle principali piazze dell’Isola, con l’obiettivo di promuovere la Sardegna come destinazione turistica anche nei mesi invernali. Cosa di cui, peraltro, anche Cagliari avrebbe bisogno.

Il progetto regionale punta a trasformare il Capodanno in un prodotto turistico unitario. I Comuni dell’Isola potranno partecipare al Cartellone Capodanno 2026 e le piazze ammesse, con una capienza di almeno 10mila persone, potranno essere coinvolte nei collegamenti televisivi. La Regione punta così a portare le immagini delle diverse località sarde nelle case di milioni di telespettatori.Cagliari ancora una volta resta indietro: e anche per quest’anno la giunta Zedda pare voglia puntare su eventi diffusi e nessun nome di particolare spicco.