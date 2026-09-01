Cagliari, defeca in via Roma alla fermata del 9 davanti a viaggiatori e turisti: “Come se niente fosse si è tolto le mutande, le ha abbandonate in terra ed è salito in pullman”. È accaduto questa mattina innanzi alla stazione ferroviaria, in tanti attendevano la linea 9 e tutti hanno visto quanto accadeva a pochi passi da loro.

“Aveva una strana posizione, ha rilasciato i rifiuti organici come se niente fosse”. Tra chi aspettava il bus c’erano anche giovani ragazzi. “Una donna ha provato a redarguire l’uomo, un giovane di nazionalità straniera, ma è stata guardata male. Abbiamo avuto un pò di paura, abbiamo notato che non era molto lucido” spiega uno dei presenti a Casteddu Online.

“È salito poi sul bus assieme a noi ed era molto sporco dei bisogni appena fatti in strada”.

Non una novità, da tempo vengono segnalati episodi simili a tal punto che un commerciante di via Sassari aveva chiesto di posizionare dei bagni chimici in piazza del Carmine o in una zona limitrofa proprio per dare la possibilità a tante persone di usufruire della toilette anziché espletare i bisogni in strada.