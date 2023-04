Capoterra ricorda Leon Gouin: realizzò il primo tratto della ferrovia in Sardegna

Una foto sbiadita in bianco e nero lo ritrae e tramanda la sua immagine sino ai giorni nostri ma il ricordo del suo vissuto a Capoterra è ben presente ancora tra i più anziani della cittadina che non dimenticano quel personaggio del passato che ha lasciato il segno indelebile e che merita di essere omaggiato.

Leon Gouin nacque a Tours il 9 Marzo 1829 e morì a Parigi il 26 Aprile 1888.

Alla notizia della sua morte “l’Avvenire di Sardegna”, giornale ostile agli stranieri, di lui scrisse: “Coltivò non distrusse”. L’ingegner Leon Gouin giunse in Sardegna nel 1858 per studiare i problemi legati al mondo minerario. Vi rimase un trentennio.

Nel 1861 la Società Petin Gaudet nominò Gouin responsabile delle miniere di ferro nelle montagne di Capoterra, da lui poi chiamata miniera di S. Leone.