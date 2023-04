Quartu, fenicottero “indisciplinato” blocca il traffico in viale Colombo

Tutti fermi e in fila per far attraversare la strada all’elegantissimo pennuto, ammirato e fotografato da chi ha avuto l’occasione di osservarlo da vicino. Uno scatto che ha suscitato la curiosità di tanti quello di Pierluigi Mattana che ieri ha immortalato un esemplare di fenicottero rosa che, con calma e innata finezza ha percorso il trafficatissimo viale Colombo in una delle ore di punta. Una lunga coda di auto si è formata innanzi al passaggio del “re” che strisce pedonali e regole di comportamento per la sicurezza stradale non conosce di certo: ma a “sua maestà” tutto è concesso e quindi niente clacson e ira sfrenata ma solo pazienza e “venerazione” per l’esemplare di una delle specie animali più acclamata del territorio sardo.