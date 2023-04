25 aprile, duemila in corteo a Cagliari: slogan per la pace, bandiere comuniste e ucraine

A Cagliari duemila persone hanno partecipato al corteo del 25 aprile da piazza Garibaldi a piazza del Carmine. Dopo gli anni di restrizioni e mascherine, il settantottesimo appuntamento con i festeggiamenti per la Liberazione dal nazifascismo si è svolto senza limitazioni. Tante bandiere dei sindacati, Cgil su tutti, più il Pd, i Radicali e le bandiere comuniste, con anche un paio di vessilli dell’Ucraina. Trani partecipanti c’è chi ha scandito slogan per la pace e per un immediato stop alla guerra. E, dopo un anno di assenza, è tornato anche il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu: il primo cittadino ha però presenziato solo al momento della disposizione della corona di fiori al monumento dei Caduti e successivamente, incalzato dai giornalisti, ha detto: “Siamo sempre figli della libertà e della democrazia”. Subito dopo se n’è andato, e il corteo ha proseguito, tagliando per viale Regina Margherita, sino a piazza del Carmine.

Lì, sul palco allestito dall’Anpi (che, col suo presidente provinciale, ha espresso contrarietà alla guerra in Ucraina, arrivando ad individuare la Sardegna tra i bersagli principali in caso di un’ulteriore escalation del conflitto), anche insieme alla banda musicale di Pirri, c’è stato spazio per canzoni e cori.