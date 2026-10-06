Non è una notizia nuova. Lo storico mercato cagliaritano di San Benedetto è stato demolito ormai da tempo, e con lui se ne è andato in pezzo importante della storia e del cuore della città.

Le scorse settimane sono state contraddistinte da diverse polemiche e tanti cittadini hanno scritto a Casteddu Online esprimendo dissenso e dispiacere per questa scelta di demolirlo totalmente.

Dalle immagini è possibile vedere come oltre le sbarre ci sia un’area completamente vuota. Un pezzo di città abbandonato e con dei lavori che dureranno – nella migliore delle ipotesi- almeno un altro anno e mezzo. Il risultato sarà un mercato totalmente snaturato che non avrà i parcheggi ma delle aree green. Come sarà possibile per i cagliaritani e soprattutto gli anziani fare la spesa comodamente? Il quartiere di San Benedetto è in ostaggio di un cantiere enorme. Era davvero necessario buttare giù la facciata storica cancellando l’identità di un luogo nevralgico della città?