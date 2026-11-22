Paura nella tarda serata di ieri in via Scarlatti, nel quartiere Santo Stefano a Quartu Sant’Elena, dove un ordigno è esploso sotto un’auto parcheggiata lungo la strada. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 21.30, è stata avvertita distintamente anche a diverse centinaia di metri, provocando danni alle abitazioni circostanti. L’onda d’urto ha infatti mandato in frantumi i vetri di alcune finestre delle palazzine che si affacciano sulla via.

Un episodio che desta particolare preoccupazione anche per la sua vicinanza temporale con un altro grave fatto avvenuto appena 24 ore prima, quando nella stessa strada un’autovettura era stata incendiata. Due episodi ravvicinati, sulla cui eventuale connessione saranno chiamati a fare luce gli investigatori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’esplosione e individuare eventuali responsabili.