È avvenuto all’altezza della Guardia di Finanza, al chilometro 19,700, il conducente del mezzo non ha fatto in tempo a frenare travolgendo il grosso animale.

Si riaccende il problema che riguarda chi percorre la statale: gli animali, assetati e affamati, scendono a valle in cerca di cibo, invadendo la strada con il rischio di essere investiti.

Un problema che si ripropone, insomma, che mette in evidenza il potenziale pericolo per automobilisti e chi conduce mezzi a due ruote: cinghiali, cervi sono spesso i protagonisti di gravi incidenti che, spesso, mettono a repentaglio la vita delle persone. Mezzi distrutti o gravemente danneggiati, per gli animali la morte è pressoché assicurata.