Impegnati nei Comuni come lavoratori straordinari, stabilizzarli “è una questione che riguarda il lavoro, ma anche la dignità delle persone, la tenuta sociale delle nostre comunità e la capacità delle istituzioni di accompagnare concretamente i lavoratori che hanno attraversato anni di crisi industriale”.

Si tratta di lavoratrici e lavoratori che, dopo aver vissuto la grave crisi della Keller, hanno continuato a mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche le proprie competenze e professionalità, svolgendo un’attività che si è dimostrata utile per gli Enti presso i quali sono stati impiegati.

La situazione attuale, tuttavia, richiede una prospettiva che vada oltre la dimensione del singolo Comune. Portavoce della problematica è Giorgio Zucca, sindaco di Sardara, che ha formalmente chiesto alla Presidente della Regione Alessandra Todde un tavolo per discutere sulla questione.

“La problematica degli ex lavoratori Keller, infatti, potrebbe riguardare anche altri Comuni del Medio Campidano e, più in generale, pone una questione di politica occupazionale e di tutela del patrimonio professionale di lavoratori che hanno già avuto un percorso particolarmente complesso.

Per queste ragioni, riteniamo necessario che la Regione Sardegna assuma un ruolo di coordinamento e promuova un confronto istituzionale finalizzato alla ricerca di una soluzione stabile e condivisa.

In tale prospettiva, riteniamo particolarmente significativo richiamare quanto recentemente realizzato proprio nel territorio di Villacidro per gli ex lavoratori Villaservice.

Nel febbraio 2026, infatti, la Regione, attraverso l’Assessorato del Lavoro, insieme al Comune di Villacidro, ad ASPAL e alle organizzazioni sindacali, ha definito un accordo nell’ambito di un progetto sperimentale di politiche attive del lavoro, prevedendo l’utilizzo dei lavoratori attraverso contratti comunali a tempo determinato.

Si tratta di un’esperienza recente e direttamente collegata al territorio del Medio Campidano, che dimostra come, attraverso la collaborazione tra Regione, Enti locali, ASPAL e rappresentanze dei lavoratori, sia possibile costruire strumenti specifici per affrontare situazioni occupazionali complesse.

Riteniamo pertanto che tale esperienza possa costituire un importante punto di riferimento anche per la situazione degli ex Keller, naturalmente verificando quali strumenti siano oggi concretamente applicabili e quali eventuali adeguamenti siano necessari rispetto alla diversa condizione dei lavoratori interessati.

Allo stesso modo, non possiamo non richiamare la precedente esperienza degli ex lavoratori Scaini di Villacidro, per i quali furono attivati percorsi di utilizzo presso amministrazioni pubbliche, ASL e Comuni, finalizzati al reinserimento lavorativo e all’accompagnamento verso la pensione.

I due precedenti — quello storico degli ex Scaini e quello più recente degli ex Villaservice — dimostrano che il territorio del Medio Campidano ha già sperimentato forme di intervento pubblico e di collaborazione istituzionale per affrontare situazioni occupazionali derivanti da crisi industriali.

È proprio sulla base di queste esperienze che riteniamo necessario aprire oggi una nuova fase per gli ex lavoratori Keller.

Non chiediamo semplicemente un intervento emergenziale, ma l’apertura di un confronto istituzionale finalizzato a individuare una soluzione sostenibile nel tempo, che tenga insieme le esigenze dei lavoratori, la tutela delle loro professionalità e le necessità organizzative degli Enti locali.

A tal fine, il Comune di Sardara propone formalmente la convocazione di un Tavolo regionale dedicato alla situazione degli ex lavoratori Keller, al quale possano partecipare:

la Presidenza della Regione; l’Assessorato regionale del Lavoro; ASPAL; i Comuni del Medio Campidano interessati; le organizzazioni sindacali; una rappresentanza dei lavoratori;

gli eventuali altri Assessorati regionali competenti.

Il Tavolo dovrebbe avere il compito di verificare concretamente la possibilità di costruire un percorso che consenta di dare continuità occupazionale ai lavoratori interessati, anche attraverso il coinvolgimento coordinato dei Comuni e l’utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro disponibili.

Riteniamo che la Regione possa e debba svolgere, in questo percorso, un ruolo di regia e di coordinamento, evitando che ogni Comune sia costretto ad affrontare autonomamente una problematica che presenta caratteristiche e radici comuni.

Il Comune di Sardara è pronto a fare la propria parte e, insieme agli altri Sindaci del territorio, a mettere a disposizione l’esperienza maturata in questi anni, affinché possa essere individuata una soluzione condivisa.

Chiediamo pertanto alla Presidente della Regione e all’Assessora regionale del Lavoro di convocare con la massima urgenza il Tavolo regionale sugli ex lavoratori Keller, così da poter affrontare la questione in una sede istituzionale adeguata e verificare, anche alla luce delle recenti esperienze di Villacidro, quali concrete possibilità possano essere messe in campo”.