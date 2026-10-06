Una rissa fra giovanissimi e il sangue freddo di un lavoratore che ha scelto di non restare a guardare. È ciò che è accaduto a Luciano Auriemma, pizzaiolo dì Selargius che dal suo bancone ha visto una scena di violenza che non ha potuto far finta di non vedere.

“La cosa che mi ha dato più fastidio”, racconta Auriemma, “è che c’erano 7-8 persone e tutti guardavano”.

“Come fate a guardare?”, si chiede. “Un cazzotto può far male, può succedere di tutto.” Una riflessione su come l’indifferenza possa essere più pericolosa di una rissa.

“Se non intervenivo io non finiva la cosa”, puntualizza il pizzaiolo.

“Per favore controlliamo i nostri figli non è accettabile che oggi giorno due litigano e gli altri con gli smartphone in mano a guardare incitare e ridere ma dove siamo arrivati se ad uno dei due fosse successo qualcosa ?? Cosa diremmo?”, conclude Auriemma.

“Mio figlio era un bravo ragazzo NO INSEGNAMO CHE NON SEMPRE LA VIOLENZA RISOLVE TUTTO !!

Sicuramente in passato non sono stato di questo pensiero ma oggi come oggi vedere ragazzi dell età dei miei figli mi ha fatto riflettere tanto INSEGNAMOGLI A DIALOGARE !!”