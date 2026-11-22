L’ordigno, fatto esplodere ieri sera alle 21,26 in via Scarlatti, è solo l’ultimo episodio che scuote la terza città della Sardegna: indagini in corso per risalire agli autori del reato e al movente.

Non sono semplici petardi quelli che rimbombano soprattutto durante le ore notturne, ma vere e proprie bombe capaci di far tremare i vetri, mandarli in frantumi e creare seri danni ai veicoli parcheggiati nei paraggi.

Quanto accaduto ieri, però, non sembrerebbe essere la bravata di qualche ragazzino: due notti fa, infatti, anche una macchina è stata data alle fiamme nella stessa via.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e sono partite le indagini da parte delle forze dell’ordine.