Massimo Zedda e i suoi collaboratori, componenti della Giunta e Dirigenti perchè non vanno a vedere lo ” scempio” che stanno facendo in Piazza Yenne e dintorni nella sistemazione e localizzazione delle cosiddette casette di Natale ? In Piazza Yenne sono state messe, come già l’anno scorso, proprio a ridosso delle panchine, nelle quali normalmente nelle belle giornate vanno a sedersi per godere un meritato momento di vita cittadina soprattutto le personer anziane. Per Natale, una delle festività più sentite invece il Comune, con l’imprimatur del Sindaco, della Giunta, del Consiglio, dei Dirigenti e dei Tecnici ci ” spattono in faccia” il di dietro delle casette, ci mettono insomma ” in castigo”!!! Eppure E’ possibile altra sistemazione, con buon senso, un po’ di fantasia e lungimiranza. Proprio sfruttando le caratteristiche della Piazza . Gli porteremo il conto al momento giusto : quello del voto !!!

Marcello Roberto Marchi