Tragedia nella notte a Bondeno, in provincia di Ferrara. Due auto, per motivi ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Una ragazzina di soli 16 anni, che si trovava a bordo dell’auto della zia insieme alla cugina 15enne, è morta sul colpo.

Mamma e figlia sono state invece trasportate in gravi condizioni all’ospedale di Cona, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.

Il conducente 28enne dell’altra vettura si trova invece attualmente ricoverato all’ospedale di Cento.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro.

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