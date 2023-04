Cagliari, ci ha lasciato Silvio Garofalo: colonna dell’Amsicora, il più grande amante dello sport in città

Su quel prato glorioso dell’Amsicora, impossibile non ricordarlo: per Silvio Garofalo lo sport era un’autentica passione, una ragione di vita, una spinta di energia che ogni giorno lo rendeva più forte. Ci ha lasciato in una domenica di Aprile 2023 uno dei più appassionati atleti della città, vincitore di tanti trofei, punto di riferimento per decenni dei giovani che amavano l’atletica leggera e lo vedevano come un esempio. Silvio Usala, in un articolo di soltanto un mese fa, lo definiva infatti una delle colonne portanti dell’Amsicora, insieme ad altri grandi sportivi cagliaritani come Lilli Ruggieri e Umberto D’Angiò. Simboli di un modo di fare sport che non esiste più: oggi che il fitness vive soprattutto di macchine e tecnologia, di test atletici all’avanguardia, Silvio Garofalo è stato uno dei pionieri dello sport puro in Sardegna. Classe 1937, in età giovanile inizia a praticare atletica nella sua Oristano, ma dal 1957 al 1986, salvo brevissime interruzioni, è un punto saldo della formazione amsicorina.

Trenta anni di attività e di fedeltà assoluta alla maglia verde sono sicuramente un primato da ricordare, anche perché coronato da grandiose prestazioni nelle specialità dei lanci (tra cui i record sardi stabiliti nel lancio del martello e del disco). Prestazioni che rimangono costanti nel tempo e in occasione dei societari assicurano all’Amsicora validi punteggi nelle specialità di lanci, spesso trascurate e poco frequentate dai giovani atleti. Perchè erano discipline pesanti, che potevi affrontare nelle gare soltanto con pesanti allenamenti in cui eri da solo, tu con la tua forza, tu con la tua passione.