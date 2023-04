Oristano, segue la messa come tutti i fedeli: la foto del cane diventa virale

Un amore, quello verso gli animali, incondizionato e speciale che ogni giorno le permette di salvare la vita a tantissimi randagi, meglio conosciuti come “rottami”, come Palla, che poi ha adottato, abbandonata a morte certa con una fune stretta al collo a tal punto da deturparle il muso: ogni post e foto che pubblica è un successo come quelle di ieri, all’interno della cattedrale oristanese, che ritraggono un cagnolino, composto e attendo, nel luogo di culto. Scatti semplici ma ricchi di significato che la veterinaria Pais ha voluto condividere e che lanciano un messaggio importante: il rispetto verso gli animali che, il più delle volte, combinano meno guai degli esseri umani e che si trasforma nel benessere animale, pratica oramai adottata da quasi tutte le amministrazioni comunali che si soffermano sui diritti di tutti gli esseri viventi e applicano la linea della sensibilizzazione verso questa tematica. Ancora oggi sono tante, troppe le denunce su maltrattamenti e crudeltà nei confronti dei pelosi e pennuti: ultimo caso balzato alla cronaca è quello di una povera volpe uccisa senza pietà. I colpevoli sono stati individuati e punti dalla giustizia ma ancora non basta: gli animali possono piacere oppure no, l’importante è avere il massimo rispetto anche per loro, parte integrante oramai della società e questi scatti costituiscono l’ennesima dimostrazione.