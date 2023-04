Diabetologia e Centro Autismo fantasma al Brotzu: “Cosa succederà in caso di emergenza per i pazienti?”. “Essendo in transizione come definito nell’atto aziendale dell’ Arnas Brotzu, la Diabetologia e il centro Autismo sono diventate due realtà fantasma. Decisione perversa e illogica. Nessun passo indietro da parte dell’Assessore alla Sanità, il decorso della migrazione delle due unità operative verso la Asl di Cagliari sembra oramai inarrestabile”.

Gianfranco Angioni, Responsabile Regionale USB Sanità, è dunque pronto ad un’altra fondamentale battaglia sindacale in difesa di lavoratori e pazienti: ” Il 26 Aprile a partire dalle ore 10 l’ USB Sanità ha promosso una manifestazione presso l’Assessorato alla Sanità, oltre a cercare di impedire questo disastro, con una nostra delegazione chiederemo di essere ricevuti dall’Assessore Carlo Doria. Nell’ incontro, se si terrà, rappresenteremo le gravissime ripercussioni verso i pazienti che si verranno a creare con la chiusura delle unità operative all’interno del Brotzu. Chiederemo se qualcuno abbia valutato cosa succederà all’interno dell’ospedale, una volta chiusa la Diabetologia, quando arriveranno le emergenze delle pazienti con il diabete gestazionale o pregravidico che dovranno partorire, o i pazienti diabetici che arriveranno con un infarto, un ictus, un incidente stradale, un tumore, due tumori, un trapianto, un intervento di chirurgia d’urgenza, un’insufficienza renale acuta e tante altre problematiche.

Per quanto attiene il centro Autismo, smantellarlo dall’Arnas Brotzu per ‘USB Sanità “è una decisione crudele e priva di fondamento, considerato che a livello regionale il centro si configura come struttura di alta

qualificazione sia nel campo della diagnosi e terapia che nella ricerca e nella formazione2.