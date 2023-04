Bici da corsa rubata in vendita su internet, denunciata una coppia di Quartu.

Ci sono talvolta buone possibilità di recuperare refurtiva offerta in vendita su piattaforme di commercio on-line. È quanto accaduto ad un 48enne di Selargius, autista di mezzi pubblici, che ha denunciato ai carabinieri il furto di una bicicletta da corsa. Il velocipede è stato poi posto in vendita sul sito marketplace per al prezzo favorevole di 200 euro. Dal momento che il venditore è risultato essere residente a Quartu Sant’Elena e che l’immagine della bicicletta era molto simile a quella dell’oggetto del furto, i carabinieri hanno deciso di compiere una perquisizione presso l’abitazione di una coppia costituita da una trentaduenne casalinga e da un trentatreenne manovale, entrambi incensurati. Al termine dell’operazione la bicicletta è stata recuperata e il proprietario ha dichiarato di averla riconosciuta per alcuni particolari, per cui gli è stata restituita. I due coniugi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per ricettazione in concorso.