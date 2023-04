Rapina, lesioni e reclutamento per prostituzione: 40enne in carcere a Uta

Rapina, lesioni e prostituzione: 40enne in carcere a Uta.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno dato esecuzione a un ordine di custodia cautelare in carcere emesso nei confronti di una 40enne, disoccupata, molto nota per pregresse vicende giudiziarie. La donna era in atto sottoposta alla misura della detenzione domiciliare. Si tratta di un aggravamento della misura già in esecuzione che prevede la reclusione per un anno, undici mesi e ventiquattro giorni, imposta a seguito di una condanna per i reati di reclutamento di persone per l’esercizio della prostituzione, danneggiamento in concorso, rapina aggravata in concorso e lesioni personali. L’arrestata, al termine della notifica del provvedimento e dei necessari adempimenti, è stata trasferita presso la casa circondariale di Uta, dove permarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.