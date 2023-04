Cagliari, sushi senza abbattimento termico: sequestrata la cucina di un ristorante di proprietà cinese.

Nell’ambito di una serie di controlli sulla ristorazione, ieri a Cagliari, i carabinieri del NAS hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante di proprietà cinese del centro storico. Nel corso della verifica è emerso che il locale somministra prodotti ittici crudi, utilizzati per la preparazione del sushi, senza effettuare le previste procedure di abbattimento termico, contemplate da un’ordinanza del ministero della salute del 1992, riferita alle misure da attuare per la prevenzione della parassitosi da anisakis. Tali piccolissimi vermi si annidano in diverse specie marine e sono particolarmente pericolosi per la salute umana. È stata contestata alla titolare del ristorante la violazione prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 193 del 2007, per non aver messo in atto le indicazioni presenti nel manuale di autocontrollo. Sono stati posti sotto sequestro amministrativo i locali adibiti a cucina, le attrezzature dedicate alla preparazione degli alimenti nonché i prodotti ittici rinvenuti. Il valore del sequestro ammonta a circa 50.000 euro. Le autorità amministrative e sanitarie sono state informate della problematica per i provvedimenti che vorranno adottare.