Intervento dei Vigili del fuoco all’1:30 circa di stanotte per un incidente stradale a Cagliari. Per cause in fase di accertamento, un’autovettura in transito sull’Asse Mediano di scorrimento (direzione Cagliari centro) in cui viaggiavano due donne ha impattato sul guardrail. Per una delle due donne è servito l’intervento di una squadra della centrale operativa dei Vigili del fuoco di Cagliari per liberarla dall’abitacolo del veicolo. Entrambe sono state affidate al personale sanitario del servizio territoriale di emergenza, trasferite con le ambulanze all’ospedale in codice rosso.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto la Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.