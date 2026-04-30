Un’apertura straordinaria per accompagnare una delle giornate più sentite dell’anno in città. Il Mercato civico di Santa Chiara resterà infatti aperto anche domani, venerdì 1° maggio 2026, offrendo un servizio aggiuntivo a cittadini, visitatori e fedeli attesi per le celebrazioni della Festa dei Lavoratori e della 370ª Festa di Sant’Efisio.

La decisione nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e gli operatori del mercato storico nel quartiere Stampace, con l’obiettivo di garantire un punto di riferimento nel cuore di Cagliari in una giornata caratterizzata da grande affluenza.

Tra eventi religiosi, manifestazioni e flussi turistici, il Mercato di Santa Chiara si prepara così a diventare uno spazio ancora più centrale, capace di unire tradizione e quotidianità. Un luogo vivo, dove fare la spesa ma anche immergersi nell’atmosfera autentica della città, tra prodotti locali, socialità e accoglienza.

L’apertura straordinaria rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le esigenze della comunità e dei numerosi visitatori attesi per una ricorrenza che, ogni anno, richiama migliaia di persone nel capoluogo sardo.

Un’iniziativa che rafforza il ruolo del mercato come presidio urbano e punto di incontro, contribuendo a rendere ancora più partecipata e accessibile una delle feste più identitarie per Cagliari.