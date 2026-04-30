Ha fatto il giro del web l’avventura del pennuto che ieri è stato immortalato in via Palestrina camminare. Ha tentato anche di volare, senza successo. Tra sguardi incuriositi e cellulari in mano, molte persone hanno osservato il pennuto a giusta distanza, per non importunarlo. Una donna ha notato, però, la ferita, e dopo aver chiamato prontamente i numeri preposti per queste emergenze ha messo in sicurezza il fenicottero.

“Sono intervenuti prontamente due Agenti della Municipale che sono rimasti fino a quando il Veterinario è arrivato in soccorso e lo ha portato nel suo ambulatorio ad Iglesias.

Oggi credo sia stato trasferito a Monastir”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il parco di Molentargius: “Non molte settimane fa avevamo pubblicato un post proprio per aiutare le persone in caso si trovassero davanti ad un animale selvatico ferito o in difficoltà/disorientato.

Grazie a chi si è occupato della messa in sicurezza del fenicottero con non poche difficoltà”.

Ecco cosa fare quando viene trovato un animale selvatico ferito o in difficoltà: “Una cosa importante: la fauna selvatica è “patrimonio indisponibile dello Stato” secondo la Legge n.157/1992. Non puoi tenerlo a casa, anche solo per una notte. Rischi di peggiorare le sue condizioni.

E se trovi un cucciolo o un nidiaceo? Aspetta almeno 30 minuti prima di toccarlo. I genitori potrebbero essere vicini. Molte azioni fatte a fin di bene mettono a rischio la sopravvivenza degli animali che si vuole salvare”.