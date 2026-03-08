Tragedia questa mattina attorno alle 7 sulla Sp56 vicino Serrenti. Un agricoltore di soli 40 anni, Diego Murru, è uscito fuori strada finendo in una cunetta.Inutili purtroppo i soccorsi, Murru è morto sul posto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, A seguito di una sbandata, le cui cause esatte sono ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito di strada terminando violentemente la propria corsa all’interno appunto di una cunetta adiacente alla carreggiata.

L’allarme è stato lanciato nell’immediatezza, attivando la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso a causa dei traumi irreversibili riportati nel violento impatto.

I rilievi tecnici, fondamentali per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Samatzai, supportati nelle operazioni e nella gestione della viabilità dai colleghi della Stazione di Sanluri.