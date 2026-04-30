Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 1 Maggio. L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione determinerà tempo in prevalenza soleggiato.. I venti saranno moderati e il mare da mosso a molto mosso. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati al mattio e provenienti da Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Est-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 14°C. I venti saranno forti al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati e provenienti da Nordest per l'intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17 C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per l'intera giornata. Il primo giorno di Maggio ci riserva dunque un venerdì in prevalenza sereno o poco nuvoloso, senza piogge, con venti da moderati a tesi e temperature che arriveranno a massime di 26°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba