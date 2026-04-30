Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 1 Maggio . L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione determinerà tempo in prevalenza soleggiato. . I venti saranno moderat i e il mar e da mosso a molto mosso . Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari l a giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 2 ° C e la minima di 1 5 °C. I venti sarann o moderati al mattio e provenienti da Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Est-Sudest. Il mare sarà poco mosso . A Sassar i la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 2 °C e la minima di 1 4 °C. I venti sarann o forti al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Est- Nordest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 6 ° C e la minima di 1 5 ° C. I venti saranno moderati e provenienti da Nor d est per l'intera giornata. Il mare sarà poco moss o. A Nuor o la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17 C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per l'intera giornata. Il primo giorno di Maggio ci riserva dunque un vener dì in prevalenza sereno o poco nuvoloso , senza piogge, con venti da moderati a tesi e temperature che arriveranno a massime di 2 6 °C . Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo na giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba