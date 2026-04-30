Urban Club non è una semplice palestra. È il posto dove allenarsi davvero bene.

Nel centro di Cagliari, in Via Paoli, trovi macchinari Technogym, istruttori sempre presenti e un ambiente curato nei minimi dettagli. Qui ogni allenamento è pensato per farti ottenere risultati concreti, in sicurezza.

Accanto alla sala pesi e ai corsi funzionali, Urban Club offre anche il Reformer Pilates, una delle metodologie più efficaci per migliorare postura, controllo e forza profonda. Un allenamento completo, adatto sia a chi vuole rimettersi in forma sia a chi cerca un lavoro più tecnico e mirato.

Pulizia costante, attenzione reale al cliente e un ambiente professionale ma accogliente fanno la differenza ogni giorno.

E dopo l’allenamento? Puoi completare l’esperienza con l’area SPA, ideale per recuperare e rilassarti.

Che tu stia iniziando o voglia fare un salto di qualità, Urban Club è il contesto giusto.

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Ci trovi qui: Via Paoli 30B – Cagliari



Sito web: www.urbanclub.me

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